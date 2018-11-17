Жертвами циклона "Гаджа" в Индии стали 35 человек

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В юго-восточном индийском штате Тамилнад из-за мощного циклона "Гаджа" погибли 35 человек, сообщает информационный портал Oneindia.
Из прибрежных районов эвакуированы около 80 тыс. человек, их приняли 300 центров временного размещения в шести округах.
Циклон ударил по штату ночью 16 ноября. Стихия пришла со стороны Бенгальского залива, неся сильные ливни и штормовой ветер порывами до 120 км/ч. Ветер срывал крыши с домов, выкорчевывал деревья, прибрежные территории были затоплены. В регионе закрыты школы, не работают многие административные учреждения. В некоторых районах отсутствует электричество.
В настоящее время власти оценивают ущерб, нанесенный стихией.-0-
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