Жертвами циклона "Идай" в Африке стали более 700 человек

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Африки тропический циклон "Идай" нанес значительный ущерб. Подтверждена гибель 417 человек в Мозамбике, 259 - в Зимбабве и 56 - в Малави. Об этом пишет Stormnews .

От стихии пострадали более 1,7 миллиона человек.

В провинциях Софала и Маника уничтожены более 10 тыс. домов, нарушены электро- и водоснабжение, есть серьезные проблемы с продовольствием и медикаментами. В опасности остаются жизни 65 тыс. жителей.

Число жертв циклона может значительно увеличиться.-0-