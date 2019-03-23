Жертвами циклона "Идай" в Африке стали более 700 человек

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Африки тропический циклон "Идай" нанес значительный ущерб. Подтверждена гибель 417 человек в Мозамбике, 259 - в Зимбабве и 56 - в Малави. Об этом пишет
От стихии пострадали более 1,7 миллиона человек.
В провинциях Софала и Маника уничтожены более 10 тыс. домов, нарушены электро- и водоснабжение, есть серьезные проблемы с продовольствием и медикаментами. В опасности остаются жизни 65 тыс. жителей.
Число жертв циклона может значительно увеличиться.-0-
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