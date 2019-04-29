Жертвами циклона "Кеннет" в Мозамбике стали 38 человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за мощного циклона "Кеннет" в Мозамбике к настоящему времени достигло 38 человек. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на данные местной службы по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Тропический циклон "Кеннет" обрушился на север Мозамбика в конце прошлой недели. Обильные ливни спровоцировали наводнения, в результате многие населенные пункты в регионе оказались отрезаны от остального мира. Сегодня дождь ненадолго прекратился, спасатели воспользовались перерывом, чтобы отправить вертолет для оказания помощи жителям острова Ибо, где циклон разрушил сотни домов. Вскоре ливень возобновился и продолжать операцию стало невозможно из-за непредсказуемых погодных условий.

Согласно прогнозам синоптиков, с приходом "Кеннета" на севере Мозамбика может выпасть вдвое больше осадков, чем во время циклона "Идай".

Ранее сообщалось, что "Кеннет" стал самым сильным из известных циклонов, затронувших Мозамбик. По некоторым данным, порывы ветра во время шторма достигали 280 км/ч. "Кеннет" обрушился на регион спустя полтора месяца после тропического циклона "Идай", жертвами которого стали более 700 человек.-0-