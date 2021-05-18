Жертвами циклона "Тауктаэ" на западе Индии стали 12 человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами тропического циклона "Тауктаэ" на западном побережье Индии стали 12 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Циклон "Тауктаэ" в субботу, 15 мая, обрушился на юго-западное побережье Индии. В понедельник вечером, превратившись в тропический шторм, он обрушился на штат Гуджарат, максимальная скорость ветра достигла 185 км/ч.

В штате примерно 150 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться, свыше 50 бригад реагирования на стихийные бедствия ликвидируют последствия циклона в пострадавших районах. Сухопутные войска, ВВС и ВМС Индии также находятся в полной готовности.

В штате Махараштра 6 человек стали жертвами стихии. Кроме того, три моряка пропали без вести после того, как затонули два их судна, пришвартованные у берегов штата.

Ранее из-за циклона "Тауктаэ" уже погибли 6 человек в штатах Карнатака и Керала. Несколько деревень были разрушены, тысячи жителей эвакуированы.-0-