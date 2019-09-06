Жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали 30 человек

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан". Об этом заявил в четверг в эфире американского телеканала CNN премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис, сообщает ТАСС.

"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30, - сказал он. - Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет". Ранее сообщалось о 20 погибших.

Спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются. Местные авиаперевозчики предоставят некоторым из жителей Багамских островов бесплатные билеты, чтобы они могли покинуть зону бедствия.

Хьюберт Миннис сообщил, что ранее говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили предоставление помощи Багамским островам. По словам премьер-министра, ранее из США прибыла на архипелаг группа спасателей в составе около 60 человек. Как подчеркнул Миннис, без иностранной помощи "погибших было бы еще больше".

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится сейчас примерно в 60 км к юго-востоку от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 44 м/с. Согласно прогнозам, 6 сентября "Дориан" будет находиться у побережья Северной Каролины. В последующие несколько дней он, вероятно, начнет ослабевать.-0-