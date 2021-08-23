Жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали 11 человек

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.Отмечается, что у урагана третья категория опасности. Так, в центральном штате Пуэбла опознаны тела трех погибших в результате разгула стихии. Ранее сообщалось об одном человеке, который погиб на территории этого административного округа.В штате Веракрус на востоке Мексики при сходе оползня на жилой дом жертвами стали восемь человек, из них шестеро - члены одной семьи.Ураган "Грейс" достиг суши в субботу ночью и стал двигаться в юго-западном направлении. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.-0-