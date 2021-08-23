Жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали 11 человек

Фото Global Look Press
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Отмечается, что у урагана третья категория опасности. Так, в центральном штате Пуэбла опознаны тела трех погибших в результате разгула стихии. Ранее сообщалось об одном человеке, который погиб на территории этого административного округа.
В штате Веракрус на востоке Мексики при сходе оползня на жилой дом жертвами стали восемь человек, из них шестеро - члены одной семьи.
Ураган "Грейс" достиг суши в субботу ночью и стал двигаться в юго-западном направлении. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.-0-
Отмечается, что у урагана третья категория опасности. Так, в центральном штате Пуэбла опознаны тела трех погибших в результате разгула стихии. Ранее сообщалось об одном человеке, который погиб на территории этого административного округа.
В штате Веракрус на востоке Мексики при сходе оползня на жилой дом жертвами стали восемь человек, из них шестеро - члены одной семьи.
Ураган "Грейс" достиг суши в субботу ночью и стал двигаться в юго-западном направлении. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.-0-