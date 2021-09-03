Жертвами урагана "Ида" в США стали 58 человек

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 58 человек стали жертвами ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" в США, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что в Нью-Джерси погибли 23 человека, Нью-Йорке - 16, Луизиане жертвами непогоды стали 11 человек. Кроме того, в общей сложности восемь человек погибли в Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.

Среди погибших - четыре человека, которые умерли в результате отравления угарным газом в Луизиане, двое человек погибли в Миссисипи из-за обрушения шоссе. Несколько человек стали жертвами наводнения в результате затопления и автомобильных аварий. Многие смерти в Нью-Йорке произошли в затопленных квартирах.

2 сентября Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков "Иды" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается сильными осадками и грозит наводнениями.-0-