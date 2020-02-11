Жертвами урагана "Сиара" в Европе стали 9 человек

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли из-за мощного урагана "Сиара", который обрушился на Европу 9 февраля, сообщает Associated Press.

Смертельные случаи из-за шторма зарегистрированы в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии, Чехии и Италии.

11 февраля ураган продолжил шествие по Европе. Поваленные деревья перекрыли дороги и железнодорожные пути на юге Германии и в Австрии. В австрийском Зальцбурге недалеко от границы с Германией в течение нескольких часов более 400 пожарных убирали деревья с дорог и разбитых автомобилей.

Сильный ветер, порывы которого превышали 200 км/ч, обрушился сегодня на французский остров Корсика и способствовал увеличению площади лесных пожаров на средиземноморском острове. Более 300 пожарных вовлечены в борьбу с пламенем, закрыты два порта, авиарейсы отменены. Около 2 тыс. домов остались без электричества.

Немецкая метеослужба заявила, что 11 февраля сильный ветер продолжился на большей части территории страны, но постепенно будет перемещаться на юго-восток. Немецкие синоптики прогнозируют проливные дожди. В ряде регионов Великобритании Национальное метеорологическое агентство Met Office предупредило жителей о наводнениях.-0-

Фото AP