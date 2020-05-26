Жертвами урагана в Свердловской области стали четыре человека

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шквалистый ветер обрушился на Свердловскую область России 25 мая, в результате сорваны десятки кровель зданий, повреждены автомобили и остановочные комплексы. Жертвами стихии стали четыре человека, сообщает ТАСС.

Непогода и ураганный ветер на Урале привели к разрушениям рекламных конструкций и падениям деревьев. По последним данным, в регионе погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Стихия затронула 23 муниципальных образования, в которых расположены 120 населенных пунктов. В результате сильного ветра, порывы которого достигали 28 м/с, без электроснабжения остались более 130 тыс. потребителей. По состоянию на утро 26 мая, электроснабжение большей части потребителей восстановлено.

Всего в ликвидации последствий непогоды в Свердловской области задействованы порядка 300 человек и около сотни единиц техники (коммунальные службы, энергетики, медики, ГИБДД, МЧС РФ). По данным синоптиков, непогода покинула Свердловскую область, 26 мая неблагоприятных метеоявлений не ожидается.-0-