Жертвами взрыва газовой трубы в КНР стали два человека

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтверждена гибель двоих человек, пропавших без вести в результате взрыва газовой трубы в городе Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс "Пэнпай".
ЧП произошло сегодня рано утром возле одного из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу. "Взрыв привел к повреждению и возгоранию некоторых авто. Чуть позже одна из загоревшихся машин взорвалась как раз в то время, когда пожарные боролись с огнем", - информирует ресурс.
Как сообщалось, восемь человек пострадали от разлетевшихся осколков окон, еще трое пропали без вести. "Тела двоих из них были найдены, еще один человек, считавшийся пропавшим, был обнаружен пострадавшим. Его направили в больницу", - отмечается в сообщении.
По данным предварительного расследования, причиной взрыва стала утечка газа.-0-