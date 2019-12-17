Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 8 человек

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до восьми. Об этом сообщает филиппинская газета Manila Bulletin.

Наибольшее число смертельных случаев - три - зарегистрировано в Пададе. Количество раненых также возросло - до 149, большинство из них зарегистрированы в провинции Давао-дель-Сур.

После землетрясения в безопасные районы эвакуированы 9,5 тыс. человек - почти 2 тыс. семей. В пострадавшие регионы доставляют гуманитарную помощь, питьевую воду и продукты. Для оценки степени ущерба в населенных пунктах, затронутых стихийным бедствием, проводится съемка с воздуха. В одной лишь провинции Давао-дель-Сур полностью разрушены 1483 дома и 58 объектов инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов филиппинского острова Минданао 15 декабря. Эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-западу от города Давао с населением более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине около 80 км. После землетрясения было зафиксировано 556 афтершоков.-0-