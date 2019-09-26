Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 20 человек

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Индонезии Малуку в результате землетрясения магнитудой 6,5 погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает индонезийская газета The Jakarta Post .

Около 2000 жителей города Амбон эвакуированы, более 100 человек получили ранения. Повреждены свыше 60 жилых домов, а также здания учебных заведений и местной администрации. Землетрясение также вызвало временное отключение электроэнергии.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения располагался в 33 км к северо-востоку от Амбона. Эпицентр стихии находился на глубине 18 км. Была зафиксирована серия афтершоков, предупреждения о цунами не поступало.-0-