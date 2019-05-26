Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 мая 2019, Вс
+14°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3252
USD 2.0793
RUB 3.2206
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
Президент
Лукашенко требует применять жесткие санкции к инвесторам за срыв обязательств
Президент
Дирекция II Европейских игр рассказала о дизайне и составе медалей
Спорт
РЕПОРТАЖ: Оршанский инструментальный завод провел День открытых дверей
Регионы
Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Две тысячи блинов испекли на одной сковороде во Франции
20:55 Калейдоскоп
Дирекция II Европейских игр рассказала о дизайне и составе медалей
20:28 Спорт
Около 15 тыс. волонтеров БРСМ будут работать на II Европейских играх
20:02 Общество
Возле Канн столкнулись две яхты
19:59 В мире
Российские хоккеисты обыграли по буллитам чехов и стали бронзовыми призерами ЧМ
19:26 Спорт
Белорусские волейболистки победили Азербайджан на старте Евролиги
19:17 Спорт
Футболисты "Шахтера" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси
19:00 Спорт
Жертвой землетрясения в Перу стал один человек
18:56 В мире
На севере Ирака произошел взрыв – погибли пять человек
18:25 В мире
РЕПОРТАЖ: Оршанский инструментальный завод провел День открытых дверей
17:50 Регионы
Три человека погибли при взрывах в Катманду
17:31 В мире
Более 170 курсантов и лицеистов МЧС будут участвовать в параде ко Дню Независимости
17:19 Общество
ЦСКА Виктора Гончаренко занял 4-е место в чемпионате России и сыграет в групповом этапе Лиги Европы
16:52 Спорт
Восемь политиков готовы бороться за пост премьер-министра Великобритании
15:38 В мире
Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше
15:15 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей МТЗ
15:14 Регионы
Творческие встречи способствуют развитию культурных связей между Беларусью и Арменией - Иванова
15:07 Культура
Эстафету огня II Европейских игр пронесли по самому синеокому уголку Беларуси
14:09 Спорт
Иран предложил государствам Персидского залива заключить пакт о ненападении
13:14 В мире
Могилев примет международную спартакиаду среди ветеранов спортивных организаций
12:50 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Жертвой землетрясения в Перу стал один человек

В мире 26.05.2019 | 18:56
Фото Flickr
Фото Flickr

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения магнитудой 8, которое произошло ночью 26 мая на севере Перу. Об этом сообщила перуанская газета La Republica со ссылкой на Национальный центр реагирования при чрезвычайных ситуациях.

Мужчина погиб в результате падения камней в регионе Кахамарка. В различных районах Перу пострадали 11 человек.

Эпицентр землетрясения находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас. Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км. Подземные толчки также ощущались в Бразилии, Эквадоре и Колумбии. В результате удара стихии несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Многие здания разрушены, в их числе жилые дома и больница.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
землетрясение, Перу
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3252 BYN 2.321 BYN 2.327 BYN
USD
2.0793 BYN 2.078 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2206 BYN 3.215 BYN 3.222 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ознакомился с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД
Все видео

Фотоновости

Эстафету огня II Европейских игр пронесли по самому синеокому уголку Беларуси
Все фото

Инфографика

Акция "Внимание - дети!" В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Сроки акции: 25 мая - 5 июня. Цель - избежать травматизма детей на дорогах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Лукашенко: между Беларусью и Грузией достигнут высокий уровень партнерства
Лукашенко поздравил коллектив литературного музея Янки Купалы с 75-летием учреждения
Политика
Сергей Румас и Дмитрий Медведев Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде 31 мая
Румас и Медведев проведут встречу в Минске во время II Европейских игр
Экономика
Александр Турчин Совместную компанию для строительства ж/д терминала создадут в "Великом камне"
"Белнефтехим" прокомментировал увеличение цен на топливо на 1 копейку с 26 мая
Ляшенко: предложения по изменению условий кредита на БелАЭС Россия еще рассматривает
Происшествия
Фото из архива Пожар произошел в здании производителя текстиля в Барановичах
В Полоцком районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб
Датчанин пришел из Польши в Беларусь по железнодорожным путям
Общество
Фото из архива Грозы и до +26°С ожидается в Беларуси 27 мая
Около 15 тыс. волонтеров БРСМ будут работать на II Европейских играх
Более 170 курсантов и лицеистов МЧС будут участвовать в параде ко Дню Независимости
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: День открытых дверей МТЗ
РЕПОРТАЖ: Оршанский инструментальный завод провел День открытых дверей
Могилев примет международную спартакиаду среди ветеранов спортивных организаций
Спорт
Ольга Худенко. Фото из архива Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше
Дирекция II Европейских игр рассказала о дизайне и составе медалей
Российские хоккеисты обыграли по буллитам чехов и стали бронзовыми призерами ЧМ
Технологии
Фото из архива Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."
velcom | A1 запустил новую линейку "A1 Бизнес онлайн" с фиксированным интернетом для бизнеса
Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода
Культура
Фото из архива Форум к 200-летию Станислава Монюшко пройдет в НАН Беларуси
Творческие встречи способствуют развитию культурных связей между Беларусью и Арменией - Иванова
Фестиваль "Золотая пчелка" удивляет новыми проектами - мнение
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
Две тысячи блинов испекли на одной сковороде во Франции
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер сменила имидж
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия