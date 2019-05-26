Жертвой землетрясения в Перу стал один человек

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения магнитудой 8, которое произошло ночью 26 мая на севере Перу. Об этом сообщила перуанская газета
Мужчина погиб в результате падения камней в регионе Кахамарка. В различных районах Перу пострадали 11 человек.
Эпицентр землетрясения находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас. Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км. Подземные толчки также ощущались в Бразилии, Эквадоре и Колумбии. В результате удара стихии несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Многие здания разрушены, в их числе жилые дома и больница.-0-
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