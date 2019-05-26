Жертвой землетрясения в Перу стал один человек

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения магнитудой 8, которое произошло ночью 26 мая на севере Перу. Об этом сообщила перуанская газета La Republica со ссылкой на Национальный центр реагирования при чрезвычайных ситуациях.

Мужчина погиб в результате падения камней в регионе Кахамарка. В различных районах Перу пострадали 11 человек.

Эпицентр землетрясения находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас. Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км. Подземные толчки также ощущались в Бразилии, Эквадоре и Колумбии. В результате удара стихии несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Многие здания разрушены, в их числе жилые дома и больница.-0-