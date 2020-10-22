Жесткий карантин введен в Ирландии из-за коронавируса

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантинные ограничения, соответствующие наивысшему уровню эпидемиологической опасности, начали действовать в Ирландии 21 октября в полночь по местному времени. Решение принято правительством страны на фоне значительного роста числа инфицированных, сообщает ТАСС.

В ближайшие шесть недель ирландцам предписано ограничить социальные контакты близким семейным кругом. На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Предприятия общепита смогут продавать еду и напитки навынос, либо с доставкой на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома. Останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Пропускная способность общественного транспорта будет сокращена до 25% от обычной нагрузки, все офисы переведены на удаленную работу.

За нарушения карантина, включая проведение домашних вечеринок с гостями, неоправданный выезд дальше, чем на 5 км от дома, а также отсутствие защитной маски в общественном месте и на транспорте установлена прогрессивная система штрафов. За первое нарушение сумма взыскания 500 евро, за повторное - 1,5 тыс. евро, в третий раз гражданин должен будет заплатить 2,5 тыс. евро.

По оценкам правительства, общенациональный карантин обойдется казне Ирландии в 1,5 млрд евро, 150 тыс. рабочих мест будет потеряно. На программы прямой финансовой помощи безработным, а также малому и среднему бизнесу планируется выделить свыше 1,2 млрд евро - размер пособия по безработице составит 350 евро в неделю. Дефицит бюджета Ирландии, согласно скорректированным прогнозам Минфина, достигнет к концу года 23 млрд евро - примерно 6,5% от национального ВВП страны.

По данным ежедневной сводки Минздрава, за последние сутки в Ирландии зафиксировано 1 167 новых случаев заражения коронавирусом и три смерти среди инфицированных. С начала эпидемии вирус выявлен у 53 422 граждан, а число летальных исходов на сегодня составляет 1 868.-0-