Жесткий пропускной режим из-за CОVID-19 продлят в Москве до 1 мая - Собянин

20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Жесткий пропускной режим и другие ограничения, введенные в Москве из-за нового коронавируса, будут продлены до 1 мая. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации в РФ, которое проводит президент России Владимир Путин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Собянина, пока принятых мер достаточно для борьбы с коронавирусом. Он полагает, что ближайшие неделя-полторы покажут, какие меры в дальнейшем стоит принимать. "Мы считаем, что меры сдерживания, самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать, - сказал мэр Москвы. - Поэтому было принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим".

Режим самоизоляции был введен в Москве и Московской области с 30 марта. В городе и области остались работать только продовольственные магазины и аптеки, общественный транспорт, медицинские и государственные учреждения, банки, экстренные службы. С 15 апреля в двух регионах введен пропускной режим. Цифровой пропуск требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию уполномоченных должностных лиц. Пропуск выдается продолжающим работать гражданам, для посещения медицинских учреждений, а также в личных целях не более двух раз в неделю. Пропуск не требуется для посещения магазина на расстоянии не более 100 м от дома, выноса мусора и выгула животных. На нарушителей за время действия пропускного режима правоохранители уже наложили тысячи штрафов, их размер, как правило, составляет 4 тыс. российских рублей.

На совещании Сергей Собянин уточнил, что с 22 апреля в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков: как в метро и наземном общественном транспорте, так и на личных автомобилях. "Это еще дополнительно даст возможность ужесточить контроль и усилить меры сдерживания, - полагает он. - На этой стадии, мне кажется, достаточно. Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора более-менее будет понятно, как мы будем дальше двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции".

Число заразившихся коронавирусом нового типа в России за последние сутки возросло на 4 тыс. 268, достигнув 47 тыс. 121. В Москве за сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 26 до 26 тыс. 352. Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом в РФ составляет на сегодняшний день 405.-0-