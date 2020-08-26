Жилое здание частично обрушилось из-за взрыва газа в Ереване

26 августа, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Утечка газа стала причиной взрыва в жилом здании в Ереване. Часть дома обрушилась, ведется спасательная операция.

Сигнал тревоги поступил в Национальный центр кризисного управления 26 августа в 07.18 по местному времени. На место происшествия оперативно выехали пять боевых расчетов спасательного управления МЧС, одна автолестница, две спасательные группы центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, дежурные группы Национального центра кризисного управления, отдела организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и инструктор отдела психологической помощи.

В данный момент на месте инцидента находятся премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям страны Феликс Цолакян.

По предварительным данным, из-под завалов извлечены двое граждан, эвакуирован 21 человек.-0-