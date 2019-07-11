Жилой дом обрушился в Китае

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек получил травмы, пять оказались под завалами в результате обрушения трехэтажного жилого дома в городе Гуйян на юге Китая. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Другие подробности инцидента пока не сообщаются. Известно только, что здание было возведено на средства самих жильцов.

Полиция выясняет детали происшествия, ведется следствие.-0-