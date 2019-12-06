Жилой дом рухнул в Найроби - погибли три человека

Фото AP Photo
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Кении Найроби обрушилось шестиэтажное здание. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще 27 ранены, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на власти страны.
Полиция Найроби информирует о спасении 11 человек из-под завалов здания, все они госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается, но ее осложняют обильные ливни в этом регионе.
Британская радиостанция ВВС уточнила, что в рухнувшем доме было 57 однокомнатных квартир. Другие подробности происшествия не приводятся.-0-