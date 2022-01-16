Житель Индии вакцинировался 12 раз и решил проблемы с суставами

84-летний житель Индии Брахамдев Мандал вакцинировался от коронавирусной инфекции 12 раз менее чем за год. Произошло это, конечно же, нелегально, пишет "МИР24".

Когда затея пожилого мужчины вскрылась, он признался, что страдал от болей в суставах на протяжении последних восьми лет. И только сейчас – благодаря уколам – они прошли. План пенсионера был настолько хитрым, что однажды он получил две вакцины в один день с разницей в полчаса.

Несмотря на дозы, многократно превышающие рекомендации ВОЗ, Мандал на побочные эффекты не жаловался. Более того он утверждает, что уколы повлияли на здоровье исключительно положительно.

Между тем правоохранительные органы заинтересовались случаем Мандала и уже завели уголовное дело по трем статьям. Он обвиняется в том, что использовал удостоверение разных личностей и обманывал систему здравоохранения. Впрочем, суд может проявить к нему снисхождение в силу почтительного возраста.