Житель Приморья выжил после нападения медведя в лесу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя поселка Ольга в Приморском крае госпитализировали после нападения на него медведя. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства, сообщает ТАСС.

"В Кавалеровскую центральную районную больницу поступил житель поселка Ольга с рваными ранами лица. Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. По его словам, на него напал медведь. Инцидент произошел, когда пострадавший с двумя другими местными жителями занимался сбором кедровой шишки в лесу", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось вечером 24 октября в Ольгинском районе на юго-востоке Приморья. По данным на утро 26 октября, состояние мужчины стабильное - врачи планируют перевести его из реанимации в общую палату отделения травматологии. Госохотинспекция проводит проверку, обследует местность, после чего примет решение о дальнейшей судьбе животного.-0-