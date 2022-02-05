Житель Турции сдал 78 положительных тестов на коронавирус

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музаффер Каясан из Стамбула более 12 месяцев не может встретится с семьей из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Мужчина уже сделал 78 тестов, сообщает телеканал "МИР24".

Каясан заболел еще в ноябре 2020 года. И на протяжении этого времени все результаты его тестов показывают положительный результат. Врачи объясняют это тем, что у мужчины лейкемия, поэтому его иммунная система не может бороться.

Больной очень опечален из-за того, что не может общаться со своими родными,а главное с внуками. Житель Турции рассказывает, что из-за столь длительной изоляции страдает и он, и его близкие.-0-