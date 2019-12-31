Жителей австралийского штата Виктория эвакуируют из-за лесных пожаров

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с пожароопасной ситуацией власти оповестили о срочной эвакуации жителей 8 регионов штата Виктория. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC.

В спасательных операциях принимают участие австралийские ВМС, которые доставляют людей в безопасные места по морю.

Также сообщается, что во время лесных пожаров в Австралии без вести пропали 7 человек. По имеющимся данным, четверо пропали в штате Виктория, остальные - в Новом Южном Уэльсе. В этом штате в результате пожаров разрушено несколько десятков жилых домов.

Представители пожарных служб сообщают, что крупный лесной пожар окружил курортный регион Батманс-Бэй на юго-восточном побережье Австралии.-0-