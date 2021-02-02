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02 февраля 2021, 09:06

Жителей Германии смогут провакцинировать от COVID-19 до конца лета

Ангела Меркель. Фото picture alliance
Ангела Меркель. Фото picture alliance
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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями, сообщает Deutsche Welle.

Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины: в первом квартале - 18,3 млн доз, во втором - 77,1 млн, в третьем - 126,6 млн, в четвертом - 100,2 млн доз.

Отвечая на критику о том, что в ФРГ темпы прививочной кампании ниже, чем в ряде других стран, Ангела Меркель подчеркнула, что в Европе производственные мощности для выпуска вакцины ограничены, в сравнении, к примеру, с Соединенными Штатами. Кроме того, было решено придерживаться рекомендованного врачами временного промежутка между первой и второй дозами, подчеркнула она. По словам руководителя германского правительства, новый национальный план вакцинации должен обеспечить большую предсказуемость в данном вопросе.

Ангела Меркель также осторожно подошла к вопросу о возможном смягчении локдауна на фоне нынешнего снижения показателей инфицирования. К следующим консультациям федерального правительства и земельных властей, которые, предположительно, состоятся 10 февраля, ожидается большая ясность относительно темпов распространения новых мутаций коронавируса, заявила канцлер ФРГ. На этом основании будут приниматься дальнейшие решения.-0-

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