Жителей канадского поселка эвакуировали из-за крушения поезда с химикатами

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители населенного пункта Ирвайн в провинции Альберта на юге Канады эвакуированы из-за угрозы химического заражения местности после железнодорожной аварии, сообщает телеканал CBC .

С рельсов сошло от 12 до 15 вагонов. Товарный поезд перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за инцидента перекрыт участок трансканадской автомагистрали.

Данных о причинах инцидента пока нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Своих представителей направила и железнодорожная компания Canadian Pacific Railway.-0-