Жителей Сент-Винсента и Гренадин эвакуируют из-за проснувшегося вулкана

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сент-Винсента и Гренадин начали эвакуацию жителей некоторых частей островного государства, проживающих в непосредственной близости от проснувшегося вулкана Суфриер. Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Ральф Гонсалвес.

"Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в красных зонах на северо-востоке и северо-западе острова. Жителей просят действовать соответствующим образом и незамедлительно, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность семей", - говорится в его сообщении.

На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, с 1979 года не наблюдалось сильной вулканической активности.

По данным ТАСС, одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.-0-