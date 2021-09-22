Жителей высотных домов Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения магнитудой 6

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне эвакуировали жителей высотных домов из-за землетрясения магнитудой 6 около юго-восточного побережья Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австралийскую государственную сейсмологическую службу.

Эпицентр был в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км. Первые подземные толчки магнитудой 6 были зафиксированы в 9.15 по местному времени (2.15 мск) в районе поселка Мансфилд, который находится в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам, в 180 км к востоку от Мельбурна и рядом с деревней Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры.

По данным вещательной корпорации АВС, в Мельбурне эвакуированы жители некоторых высотных домов в центре города. Имеются сведения о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса. Кроме того, землетрясение ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании.

В северных пригородах Мельбурна землетрясение продолжалось около 15-20 с. "Это довольно сильное землетрясение, и существует вероятность, что за ним может последовать еще одно, более сильное", - рассказал глава сейсмологического исследовательского центра Адам Паскаль.-0-