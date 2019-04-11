Жители Буэнос-Айреса могут остаться без служб доставки еды

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Буэнос-Айресе городской судья Роберто Гальярдо из соображений безопасности хочет запретить популярные у жителей службы доставки еды, сообщает портал Todo Noticias .

Причиной принятия такого решения стал тот факт, что курьеры ездят на велосипедах и мотоциклах без шлема, страховки, фар и санкнижек. Вместе с тем службы доставки пользуются популярностью у аргентинцев. В столице страны работает несколько компаний, через которые можно не только заказать блюдо из любимого ресторана, но и передать через курьера документы или попросить его оплатить счета.-0-