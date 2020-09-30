Жители французского Лилля выступили против новых ограничений из-за COVID-19

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Лилль на севере Франции, на площади Гранд-Плас вечером 29 сентября собрались сотни владельцев баров и ресторанов, выступающих против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщает французская газета Ouest-France.

Новые ограничительные меры в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией в Париже и еще более чем 10 городах Франции начали действовать с 28 сентября. В частности, барам запрещено работать с 22.00 до 6.00, рестораны должны закрываться в 23.00.

Ранее на акциях протеста, которые прошли 27 сентября в Париже и Марселе, владельцы баров и ресторанов заявляли, что они потратили много денег, чтобы приспособиться к посткарантинному периоду, а теперь им не дают возможности окупить сделанные вложения.

По данным на 30 сентября, во Франции с начала пандемии зафиксировано более 551 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией (8051 случай за последние сутки), выздоровели 96 327 пациентов, умерли 31 893 (85 за последние сутки) человек.-0-