Жители Германии из-за роста цен на бензин отправляются за топливом в соседние страны

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральной Европе возрождается "топливный туризм": из-за резкого роста цен на бензин в Германии немцы в массовом порядке отправляются в соседние страны - Австрию, Польшу и Чехию, сообщает Euronews.

Литр бензина в Германии стоит уже почти 2 евро: это даже больше, чем в Великобритании, которая переживает после Brexit серьезный транспортный кризис.

Разница в цене на автомобильное топливо в Германии с соседними странами достигает 50 евроцентов. По мнению немецких водителей, это вполне компенсирует более долгий путь до заграничной заправки. Многие при этом не ограничиваются полным баком, а берут с собой канистры: прогнозы насчет роста цен в ФРГ неутешительны.

Еще в начале года правительство Германии повысило налог на выхлопы: с каждого литра казна забирает себе около половины стоимости за счет разных сборов. А осенью разразился энергетический кризис по всей Европе. Все это привело к росту цен на топливо. "Немецкий автомобильный клуб" уже призвал правительство Германии законодательно ограничить максимальную цену топлива.-0-