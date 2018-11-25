Жители юга Казахстана ощутили землетрясение в Китае

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение, эпицентр которого был расположен на территории Китая, в 394 км к северо-востоку от города Алма-Аты, ощутили вечером в воскресенье на юге Казахстана. Об этом сообщил ТАСС.
"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Талдыкорган, поселок Шалкоде Райымбекского района, село Узунбулак Кегенского района, село Коныролен Панфиловского района Алма-Атинской области - 2-3 балла. Данных о пострадавших и разрушениях нет", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 располагался на глубине 10 км.-0-
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