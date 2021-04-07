Жители Кыргызстана публикуют видео падающего небесного тела, похожего на метеорит

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео падающего неопознанного объекта, предположительно метеорита, опубликовали сразу несколько жителей Чуйской области. По словам очевидцев, кадры сняты близ Бишкека, сообщает кыргызское информационное агентство 24.kg.
На кадрах четко видна яркая вспышка в небе. На несколько секунд облака окрашиваются в светло-зеленый тон, после чего можно было наблюдать падение неопознанного небесного тела.
Падение зафиксировано 6 апреля примерно в 23.00.
Ведущий инженер Института сейсмологии НАН Кыргызстана Гульжан Саадаева рассказала, что ученые изучают происшествие. "Мы изучим записи и дадим позже подробный ответ", - сказала она.-0-