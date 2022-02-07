Жители Латвии из-за роста цен начали отказываться от ежедневных услуг и крупных покупок

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне роста потребительских цен и коммунальных платежей половина жителей Латвии пересматривает свои ежедневные расходы, отказываясь от ранее запланированных крупных покупок, экономя на услугах и покрывая возросшие затраты за счет накоплений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком Citadele и агентством Norstat, сообщает Delfi.

Согласно опросу, в режим экономии перешли 50% жителей Латвии. При этом чаще всего экономят женщины в возрасте от 60 до 74 лет.

Треть жителей Латвии (32% респондентов) решила отказаться от ранее запланированных крупных покупок, 13% готовы покрывать возросшие затраты на продукты питания и коммунальные платежи за счет накоплений, 18% отказываются от ежедневных услуг, чтобы создать подушку безопасности.

Помимо того, 12% опрошенных жителей Латвии готовы работать дополнительно, чтобы больше заработать. Чаще всего на такой шаг идут молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, жители Риги и ее окрестностей, зарабатывающие от 351 до 550 евро в месяц.

Взять в долг для оплаты счетов готовы 6% жителей Латвии.

Отмечается, что лишь 12% респондентов не заметили роста потребительских цен. В соседних Эстонии и Литве этот показатель выше - 17% и 15% соответственно.-0-