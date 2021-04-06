Жители Литвы разочарованы политикой своей страны и не доверяют НАТО и ЕС - исследование

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вильнюсский институт политического анализа (ВИПА) провел опрос среди жителей Литвы, результаты которого удивили экспертов. Респонденты выразили разочарование политикой государства, а также недоверие США, НАТО и ЕС, сообщает DELFI.

Исследование "Подверженность литовского общества дезинформации. Анализ нарратива" представил один из его авторов аналитик Гинтарас Шумскас. В опросе, проведенном 7-30 ноября 2020 года, участвовали более 1 тыс. жителей страны, погрешность результатов не превышает 3,4%.

В результате анализа выявлены следующие нарративы: COVID-19 развалил систему здравоохранения в Литве, COVID-19 используется для манипуляции, чтобы управлять обществом, у Литвы нет самостоятельной внешней политики, литовская образовательная система закладывает неправильные ценности, развал СССР ничего хорошего не принес, НАТО забирает у стран-членов деньги, которые лучше бы потратить на социальную сферу.

Так, 28% респондентов полностью согласны, а 50% отчасти согласны с утверждением, что система здравоохранения в Литве не работает, а пандемия COVID-19 ее полностью разрушила.

Экономическое положение страны также оценивают отрицательно: 29% респондентов полностью согласны с утверждением, что в Литве честному человеку не дают заработать, еще 44% скорее согласны с таким утверждением.

В экономических провалах респонденты винят конкретную политическую силу - консервативную партию "Союз Отечества - Христианских демократов Литвы": 59% согласны с утверждением, что "власть консерваторов обокрала людей - обесценились пенсии, деньги". Самое интересное, по словам Шумскаса, что с этим согласны 25% избирателей партии.

31% респондентов, которые назвали себя избирателями консерваторов, считают, что "НАТО забирает деньги из бюджета стран-членов, лучше бы эти деньги пошли на благосостояние людей". С этим согласны также 70% избирателей "Литовской социал-демократической партии" и "Избирательной акции поляков Литвы".

С утверждением, что "Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут нам экономический ущерб" согласны 66% участников опроса, а больше половины (54%) убеждены, что "у Литвы нет самостоятельной внешней политики - все диктует Брюссель (ЕС)", 32% считают, что внешней политикой Литвы управляет Вашингтон.

Больше трети участников опроса читают, что "ЕС и НАТО расширяют свои границы и хотят окружить Россию" (34%). Симпатии президенту России Владимиру Путину выражают 37% респондентов, считая, что его правление укрепило Россию.

Многие опрошенные выражают ностальгию по советскому прошлому. Больше всего люди вспоминают экономическую безопасность. С утверждением, что в советское время большинство людей были экономически защищены, согласны 53% респондентов. Порядка 35% считают, что советский период принес Литве больше пользы, чем вреда. Утверждение, что "распад СССР не принес ничего хорошего" поддерживают 29% участников опроса. Утверждения "мы должны быть благодарны за то, что советская власть освободила Литву от нацистов" и "советский период в общем принес Литве больше пользы, чем вреда" поддержали 37 и 35% респондентов.

Гинтарас Шумскас признал, что большая часть ответов "привела исследователей в ужас", ведь на протяжении последних лет исследования мнения жителей Литвы показывали прозападные настроения. Однако представленные результаты нового исследования показали совсем иную картину. В интервью DELFI Гинтарас Шумскас признал, что на этот раз респондентам не задавали вопросы так, чтобы их можно было интерпретировать неоднозначно. "Мы шли с чистым листом. Не мы вкладывали утверждения в уста, люди сами говорили", - подчеркнул Шумскас.-0-