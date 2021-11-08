Жители Литвы вышли на акцию против политики властей в отношении мигрантов

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У здания правительства Литвы 7 ноября состоялась акция протеста против политики властей в отношении мигрантов, сообщает Delfi.

Акция получила название "Просьба об убежище - не преступление". По словам организаторов протеста, политика разворота мигрантов, непрозрачность и ограничение гуманитарной помощи на границе представляют угрозу не только для самих мигрантов, но и для всего литовского общества.

"Мы получаем просьбы о помощи от людей, которые застряли на границе, в лесах, без еды и теплой одежды. Уже были случаи, когда таких людей находили мертвыми у границы с Польшей. Мы стараемся помочь чем можем, собираем гуманитарную помощь, но, если не будет помощи госучреждений, вряд ли удастся избежать смертей. Мы против того, чтобы наша граница превратилась в кладбище, поэтому не можем молчать и требуем ответственности руководства страны", - сказала одна из организаторов акции представитель профсоюза Эмилия Швобайте.

По словам организаторов акции, неизвестно, сколько мигрантов сейчас находится на границе Литвы. Кроме того, средствам массовой информации не дают фиксировать процесс разворота мигрантов, нет сотрудничества с гуманитарными организациями в вопросах оказания помощи мигрантам. "Нынешняя политика правительства Литвы - недальновидная, в ее основе лежат страх и необдуманные решения. Мы должны думать о том, как избежать создания гетто, интегрировать людей, особенно детей. Иначе мы увидим рост напряженности в обществе, придется больше денег инвестировать в колючую проволоку, а это никому не придаст ощущения безопасности", - сказала глава Литовской партии зеленых Ева Будрайте.

Участники акции протеста выдвинули правительству Литвы конкретные требования. В их числе - призыв не возвращать мигрантов в Беларусь, создать реальные условия для того, чтобы беженцы могли подать прошение об убежище. Протестующие требуют также улучшить условия проживания мигрантов в центрах беженцев, предоставить им необходимую медицинскую помощь и социальные услуги, дать возможность неправительственным организациям предоставлять помощь просителям убежища и следить за соблюдением их прав.

Во время акции протеста была принята петиция - ее подписали 27 неправительственных организаций и гражданских движений и около 1000 жителей Литвы.-0-