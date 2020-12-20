Жители Лондона массово выехали из города из-за ужесточения карантинных ограничений

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После объявления об ужесточении до наивысшего уровня карантинных ограничений, связанных с коронавирусом и вступающих в силу с 20 декабря, жители британской столицы поспешили массово покинуть Лондон. Об этом сообщает Daily Mail.

В субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с воскресенья в Лондоне и близлежащих округах будет ужесточен карантин. В связи с этим, многие жители британской столицы поспешили в экстренном порядке покинуть город, создав огромные толпы на вокзалах и остановках.

Новость о закрытии всех второстепенных магазинов создала большие толпы на торговых улицах. Лондонцы, которые не захотели уезжать, поспешили позаботиться о рождественских подарках. Центральные улицы города были заполнены людьми до поздней ночи.-0-