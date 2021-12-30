Жители Нур-Султана связали новогоднюю елку

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вязаная новогодняя елка появилась в столице Казахстана, ее связали жители Нур-Султана, сообщает телеканал "МИР24".

Необычную елку установили в Казахстане. Ее 6-метровый каркас сделан из металла, а иголки - из шерсти. Сотни метров пушистой пряжи фисташкового цвета составляют "хвою" новогоднего дерева. Шерстяную ель вязали жители столицы, каждый свою часть. Позже лоскуты соединяли в единое полотно. Необычное дерево декорировали мягкими игрушками и клубками. Установили дерево в центре столицы. Украшать главный символ Нового года горожане будут до середины января.

Экоелки в Нур-Султане собирают три года подряд. К акции присоединяются участники из других городов Казахстана.-0-