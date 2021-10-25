Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На самом удаленном в мире острове Пасхи, закрытом для путешественников с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, 67% жителей проголосовали против открытия острова для туристов, сообщает портал Dierso.

Остров Пасхи находится в южной части Тихого океана в 3,7 тыс. км от побережья Чили. Он известен своими впечатляющими мегалитами загадочного происхождения и каменными статуями (моаи). Население острова составляет около 10 тыс. человек, 60% из которых - представители полинезийской культуры и народа рапануи.

Как заявил Сальвадор Атан, вице-президент общины Мау Хенуа, который, как и местные власти, выступал за открытие острова, остров получает доход от индустрии туризма. Он отметил, что люди сидят взаперти почти два года, доходы упали настолько, что их едва хватает на выживание.

С начала пандемии в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания COVID-19, более 36 тыс. человек умерли. На острове Пасхи 73,1% населения прошли полный курс вакцинации.-0-