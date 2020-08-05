Жители Польши получают посылки с неизвестными семенами из Китая

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Польши начали получать посылки с неизвестными семенами из Китая, сообщает Polsat News.

Информация о посылках появилась в группе любителей растений "Польские джунгли" в Facebook. Как написала жительница Явожно, она ждала заказанные из Китая серьги, поэтому когда пришла посылка, она ее приняла. Но вместо украшений она нашла семена и краткое описание к ним на китайском языке.

В Государственной службе охраны здоровья растений и семеноводству Польши прокомментировали информацию о поставках из Китая немаркированных семян. "Семена неизвестного происхождения могут быть источником новых, пока не существующих в стране либо во всем ЕС вредителей. Такие организмы (грибки, вирусные бактерии) несут потенциальную угрозу местным растениям. И при благоприятных условиях для развития и отсутствии натуральных ограничивающих факторов/врагов могут распространиться и принести огромный вред окружающей среде, хозяйству и экономике", - говорится в заявлении.

Как сообщает New York Times, посылки из Китая начали массово приходить на американские адреса. О них сообщили уже в 27 штатах. Власти предостерегают, чтобы люди не открывали пакетики с семенами и тем более не сеяли содержимое. В администрации Вирджинии, к примеру, зарегистрировано более 900 электронных писем и сотни телефонных звонков о странных посылках, в Луизиане - более 150 сообщений, во Флориде - более 160.-0-