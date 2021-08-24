Жители Риги выстроились в живую цепь во время протеста против обязательной вакцинации 

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Риги вечером 23 августа выстроились в живую цепь, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает Delfi.





Заместитель начальника Госполиции Латвии Андрис Зеллис заявил, что в акции приняли участие около 7 тыс. человек.





В то же время один из организаторов акции Рудолфс Бреманис заявил, что для участия в акции зарегистрировались 93 тыс. человек. Большая часть участников при этом была без регистрации, таким образом, по оценке Бреманиса, живую цепь могли образовать 150-200 тыс. человек. Он также отметил, что цепи солидарности были организованы не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии.





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По данным полиции, акция прошла без каких-либо существенных нарушений. Полиция зафиксировала пять случаев, когда участники могли создавать помехи для движения, составлен один протокол о незарегистрированном пикете.-0-