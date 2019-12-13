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13 декабря 2019, 10:42

Жителям бразильского мегаполиса для борьбы с вредителями раздали божьих коровок

Фото Pixabay
Фото Pixabay

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэрия города Белу-Оризонти (юго-восток Бразилии) раздала местным жителям около 2 тыс. божьих коровок для борьбы с вредителями, которые уничтожают деревья и зеленые насаждения. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.

Экологическая акция прошла 12 декабря в мегаполисе, где вместе с пригородами проживают более 5 млн человек. Местным жителям вручили пластиковые контейнеры с божьими коровками. Горожане должны выпустить насекомых недалеко от своих домов. Любопытно, что божьи коровки были выведены на биофабрике по воспроизводству насекомых.

Власти мегаполиса рассчитывают таким образом помочь в борьбе с вредителями, массово уничтожающими сады по всему городу. Считается, что божьи коровки являются природными врагами тли и белокрылок. Благодаря полезным насекомым мэрия планирует предотвратить использование инсектицидов в зеленых зонах города.

В 2013 году белокрылка поразила более двухсот фикусов в Белу-Оризонти, который называют городом-садом. Многие из этих растений были ровесниками мегаполиса. В 2018 году Белу-Оризонти лишился свыше 10 тыс. деревьев, а за первые 10 месяцев 2019-го потерял еще 9 тыс., сообщает ТАСС. Взамен власти высадили более 80 тыс. саженцев. Всего, по подсчетам мэрии, на улицах города насчитывается около полумиллиона деревьев, не считая тех, что растут в парках и на частных территориях.-0-

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