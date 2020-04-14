Жителям Чехии разрешили в исключительных случаях выезжать за границу

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Чехии и постоянно проживающие в стране иностранцы с 14 апреля в случае необходимости могут выезжать за пределы страны. Об этом сообщает Радио Прага.

К таким исключениям относятся, в частности, рабочие командировки, посещение врача и встреча с семьей. МВД Чехии напоминает, что при этом сохраняется режим закрытия границ, установленный 16 марта, и по-прежнему действует запрет на въезд в страну иностранных граждан.

Все лица, выезжающие за границу Чехии, будут регистрироваться полицией и по возвращении должны будут пройти 14-дневный карантин. Исключение составляют люди, покидающие страну на срок менее 24 часов, если они являются сотрудниками служб спасения, а также лица, участвующие в операциях на территории соседнего государства, или сельскохозяйственные работники. Карантин после поездки за рубеж также не должны проходить ветеринары, участники похорон и лица, вызванные в суд.

Приграничные жители, работающие в соседней стране, могут возвращаться на родину после двух недель работы вместо трех недель, как это было установлено ранее. При этом для них сохраняется 14-дневный карантин. МВД Чехии напоминает, что такие работники должны учитывать правила, действующие в стране, в которой они трудятся.

По состоянию на 14 апреля в Чехии подтверждено свыше 6 тыс. случаев заболевания COVID-19. С момента начала вспышки 147 человек скончались.-0-