Жителям Эстонии начали предлагать кредиты на оплату коммунальных услуг

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстонский банк Coop Pank начал предлагать своим клиентам кредиты на оплату коммунальных услуг. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения, сообщает RuBaltic.

В сообщении указывается, что новая услуга нацелена на предоставление возможности рассрочить оплату больших счетов за отопление и электроэнергию.

Клиентам банка предлагаются займы от 300 до 1000 евро на шесть месяцев. По словам руководителя по обслуживанию частных клиентов Coop Pank Расмуса Хейнла, цель "Энергетического кредита" - предложить людям возможность смягчить расходы в связи с резким ростом цен на электричество и тепло, погасить накопившиеся обязательства, а также эффективнее справляться с высокими счетами за коммунальные услуги в течение длительного периода.

Также он добавил, что "Энергетический кредит" будет выдаваться только тем, кто способен его погасить, будут учитываться доходы заявителя, текущие финансовые обязательства и кредитная история.

22 января в Таллине прошел митинг, участники которого требовали остановить рост цен на электроэнергию и обвинили правительство в преступном бездействии и равнодушии к нуждам людей. По словам организаторов митинга, энергетический кризис приведет к росту уровня бедности в Эстонии. Повышение стоимости электричества резко увеличивает также расходы предприятий, из-за чего многим грозит прекращение деятельности. Это в свою очередь приведет ведет к росту безработицы, снижению налоговых поступлений и увеличению числа нуждающихся в помощи государства и самоуправлений.-0-