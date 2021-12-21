Жителям Латвии предрекли шокирующий рост цен на продукты

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Жителям Латвии следует ожидать сравнительно быстрого и шокирующего роста цен на продукты питания в связи с масштабным повышением стоимости газа и электроэнергии. Об этом заявила руководитель Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка балтийской республики Ингуна Гулбе, сообщает RuBaltic.

Глава ведомства отметила, что в мире подорожали крупы, масло и сахар, которые являются сырьем для производства многих продуктов. Кроме того, поднялись цены на топливо и транспортные перевозки, это также отразится на стоимости многих товаров.

В свою очередь исполнительный директор Латвийского общества хлебопеков Гунта Дука сообщила, что в ближайшие два месяца цены на хлеб и мучные изделия могут вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, пока хлебопекарные предприятия используют прошлогоднюю муку, но ее стоимость уже выросла на 30-36% в зависимости от сорта зерна. Гунта Дука подчеркнула, что подорожание хлеба и мучных изделий объясняется снижением урожая в этом году, особенностями приготовления каждого продукта, а также ценами на другое необходимое сырье, в том числе рапсовое масло, маргарин. Кроме того, на стоимость товаров будут влиять цены на электричество, газ и топливо.

Ранее о значительном росте цен сообщили и в соседней Литве. Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заявил, что годовой рост цен на продукты и услуги уже составляет 7%, на недвижимость - 22-23%. При этом ожидается, что после праздников цены в Литве продолжат рост.-0-