Жителям немецкого Грайфсвальда смягчили карантин и разрешили на Пасху отправиться на пляжи

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Грайфсвальда (земля Мекленбург-Передняя Померания на востоке Германии) постановил, что местные жители в эти пасхальные выходные, несмотря на карантин, могут отправиться на побережье Балтийского моря. Об этом сообщает немецкая газета Nordkurier.

Суд пришел к выводу, что ранее установленный запрет на поездки был неправомерным. Решение аргументировано тем, что сейчас на приморских курортах практически безлюдно, потому что иностранцам и жителям других регионов Германии запрещен въезд на побережье Балтийского моря, на озеро Мюриц и другие популярные среди туристов объекты. Постановление суда касается лишь населения земли Мекленбург-Передняя Померания. При этом все остальные карантинные меры пока остаются в силе.

Температура воздуха на балтийском побережье Германии 12 апреля поднимется выше 20 градусов, синоптики прогнозируют, что это будут солнечные выходные. Во время поездок власти призвали местных жителей держаться на расстоянии 2 м друг от друга, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, действуют по всей Германии, однако меры в регионах страны отличаются. Самые жесткие правила карантина были введены в Баварии и Сааре.

В Германии по состоянию на 10 апреля подтверждено 118 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, с начала вспышки 2,5 тыс. человек скончались.-0-