Жителям ОАЭ разрешили путешествовать за границу

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам путешествовать за границу. Об этом сообщило 3 июля эмиратское агентство WAM.

По его информации, поездки будут возможны только при соблюдении мер предосторожности на территории ОАЭ и в пунктах назначения. Рекомендовано воздержаться от заграничных поездок людям старше 70 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.-0-