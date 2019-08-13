Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельчанам из Каменки (Ачинский район, Красноярский край России), где на прошлой неделе прошла серия взрывов на военном складе, разрешили вернуться в свои дома, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Евгения Розанчугова.
"Режим ЧС не снят, но доступ жителям открыт", - сказал он, добавив, что жители уже могут заселяться в свои дома.
Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе в поселке Каменка 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Новые взрывы на этом военном складе прогремели вечером 9 августа. Тогда из Каменки были эвакуированы 1,2 тыс. жителей.-0-
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