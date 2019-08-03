Жительница Бельгии 6 дней провела в перевернутом авто

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бельгии пережила без еды шесть дней, зажатой в перевернутом автомобиле, во время одного из самых жарких периодов в истории страны, сообщает RTBF .

Корин Бастид съехала с дороги на прошлой неделе и врезалась в дерево у города Льеж. Друзья семьи начали разыскивать ее и нашли ее автомобиль.

45-летняя Бастид рассказала, что в первую ночь ее телефон постоянно звонил, но она не могла добраться до него. На следующий день телефон перестал звонить.- аккумулятор разрядился.

Температуры воздуха в Бельгии в те дни поднялись выше 40 градусов, но Бастид выжила на воде, которую она собрала во время дождя.

Бастид сказала, что не чувствовала особенного голода. Более всего тяжело было лежать спиной на разбитом стекле. Женщина не могла подняться из-за ранений.-0-