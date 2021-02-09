Источник животного происхождения нового типа коронавируса еще не установлен - ВОЗ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не установила источник животного происхождения нового типа коронавируса, сообщает Agence France Presse.

Эксперты ВОЗ по итогам миссии в Китае также выяснили, что никаких признаков COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года не было.

"Мы провели исследование случаев заболевания пневмонией в Ухане и провинции Хубэй. Нет доказательств того, что вирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года", - цитирует ТАСС проректора Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Ляна Ваньняня.

Специалисты не обладают достаточными данными, чтобы установить, каким образом коронавирус нового типа попал на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, где он был впервые выявлен, сообщил Лян Ваньнянь.

Прямая передача коронавируса SARS-CoV-2 от летучей мыши человеку маловероятна, отметили в ВОЗ. "Как полагают некоторые специалисты, коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиками нового коронавируса. Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса", - заявил Лян Ваньнянь.

По его словам, вирус, который способен вызвать глобальную пандемию, непременно должен обладать способностью хорошо приспосабливаться к среде обитания человека. "Эта способность может быть приобретена случайно или постепенно развиваться, но каждый шаг извлекает выгоду из естественного отбора", - сказал Лян Ваньнянь.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".-0-