Журнал сообщил о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:38 Эксперты прогнозируют рост давления на Беларусь и призывают к мобилизации госаппарата и общества Общество
10:38 Беременная минчанка похитила из магазина парфюмерию и косметику более чем на Br900 Происшествия
10:37 В Дзержинске из-за прорыва трубопровода без воды остались многоквартирный дом и детсад Происшествия
10:36 Головченко: в Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов" Общество
10:31 Новогодние выставки в Витебске можно посетить по единому билету Культура
10:27 В Республике Корея птичий грипп обнаружен на второй птицеферме В мире
10:23 Антикварные елочные игрушки представят в Национальном историческом музее Культура
10:23 В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему - Головченко Общество
10:21 Минчанин заплатит Br1350 за оскорбление сотрудника милиции Происшествия
10:15 Депутаты ждут от правительства создания благоприятной деловой среды и сохранения соцгарантий для населения Общество
10:15 Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G - Минсвязи Общество
10:13 В Минске двое братьев угнали автомобиль, а потом похитили 13 курток Происшествия
10:09 В Германии зафиксирован максимум летальных исходов от COVID-19 за сутки В мире
10:08 ФОТОФАКТ: Специальные маски со стразами шьют в Витебске Регионы
10:05 Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету - ООН В мире
10:05 В Полоцке мужчина поцарапал Porsche Cayenne, ущерб - более Br15 тыс. Происшествия
10:03 Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на Луне и уже приступил к работе (Видео) Калейдоскоп
10:00 ООН: международный режим контроля над вооружениями висит на волоске В мире
09:54 В Клецком районе горела пилорама Происшествия
09:53 Авдонин: важно не допустить, чтобы Беларусь выступила театром военных действий Общество
09:43 Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 4 декабря Общество
09:39 Журнал сообщил о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США В мире
09:34 Шпаковский: главную скрипку в антибелорусских мелодиях играет Польша Политика
09:30 Экс-руководитель Скидельского сахарного комбината обвиняется в получении взяток на Br16 тыс. Происшествия
09:18 В результате наезда на пешеходов в немецком Трире погибли пять человек В мире
09:16 В Лепеле при пожаре погибла женщина Происшествия
09:00 В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года! Общество
08:56 Семья, друзья, дом - выставка амбротипов Вячеслава Бахметова откроется в Гомеле Афиша
08:48 "Промагролизинг" и МТЗ разработали программу для выгодной закупки техники завода Экономика
08:22 Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года В мире
Все новости
Все новости
В мире
02 декабря 2020, 09:39

Журнал сообщил о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США

Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах в США 3 ноября, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом. Такие данные приводит журнал Washington Examiner, сообщает ТАСС.

В частности, водитель субподрядчика почтовой службы Джесси Морган утверждает, что 21 октября перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения его грузовик исчез. Другой сотрудник заверял, что утром 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бланков были пронумерованы другой датой, чтобы их можно было учесть. Кроме того, в статье говорится, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за республиканца Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью "Недоставленная деловая почта", тогда как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

Издание также пишет о нарушениях при работе с машинами по обработке голосов.

Генеральный прокурор страны Уильям Барр заявил в интервью агентству Associated Press, что его ведомство и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые были бы способны изменить результаты голосования.

Представители избирательного штаба Дональда Трампа подвергли критике Уильяма Барра. "При всем уважении к генеральному прокурору никакого подобия расследования не было. Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штаба Трампа. - У нас много свидетелей, которые под присягой заявили, что видели преступления, связанные с мошенничеством на выборах".

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема дел в рамках предстоящего вступления в должность.

Тем не менее действующий президент Дональд Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Республике Корея птичий грипп обнаружен на второй птицеферме
Фото из архива В Германии зафиксирован максимум летальных исходов от COVID-19 за сутки
Фото из архива Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету - ООН
Фото из архива ООН: международный режим контроля над вооружениями висит на волоске
Полиция в центре Трира. Фото Picture Alliance В результате наезда на пешеходов в немецком Трире погибли пять человек
Фото РИА Новости Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года
Главное
Фото из архива Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893
В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года!
Топ-новости
Картина дня: стратегии в нефтехимическом комплексе, сроки ввода БелАЭС и что изменится в декабре
Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G - Минсвязи
Ордена, медали и почетные звания - наград удостоены более 60 представителей различных отраслей
Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
Сброс пара на первом блоке БелАЭС проведен планово во время тестирования оборудования - Минэнерго
"Беларуськалий" в январе-ноябре произвел рекордный для 11 месяцев объем удобрений
Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 4 декабря
Шпаковский: главную скрипку в антибелорусских мелодиях играет Польша
Богданович: белорусские атлеты хотят выступать только под национальным флагом
Главы МИД ОДКБ заявили о недопустимости героизации нацизма и распространения идеологии экстремизма
Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области
Нотариусы Беларуси 4 декабря будут консультировать бесплатно
Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря
МАРТ подготовил рекомендации для интернет-продавцов и покупателей
Народная дипломатия открывает путь к новым форматам взаимодействия Беларуси и Китая - Иванова
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.