Журнал The Lancet опубликовал исследования итогов III фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий медицинский журнале The Lancet опубликовал исследования итогов III фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность". Такая информация размещена на сайте издания.

В исследовании принимали участие 25 больниц и поликлиник Москвы. В исследуемые группы были включены люди не младше 18 лет с отрицательными результатами ПЦР-тестов без инфекционных заболеваний в течение 14 дней и без дополнительных прививок.

Участники были случайным образом распределены для получения вакцины или плацебо со стратификацией по возрастным группам. Как показали исследования, эффективность вакцины составила 91,6% (на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо).

"Вакцина, как и заявлялось ранее, обеспечивает полную защиту против тяжелых случаев заболеваний, а также одинаково эффективна против всех известных штаммов коронавируса, включая новые (например, британский)", - цитирует исследователей ТАСС.

Как отмечается, в мире только три вакцины показали эффективность выше 90%. Помимо "Спутника V" - это препараты компаний Pfizer и BioNTech (95%) и Moderna (94,1%).

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом были обнаружены у 98% добровольцев.

Отмечается, что у "Спутника V" один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов - 0,27% против 0,58% у вакцины Pfizer-BioNTech и 0,97% у разработки Moderna. Серьезных аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации российским препаратом зафиксировано не было, только легкие и непродолжительные побочные явления.

Препарат можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля - это заметно упрощает логистику. Препараты Pfizer-BioNTech требуют стабильную температуру - минус 70 градусов.

Цена "Спутника V" значительно ниже, чем препарата Pfizer-BioNTech. "Спутник V" уже одобрен к применению в 16 странах. Помимо России и некоторых государств ближнего зарубежья это, в частности, страны Латинской Америки (Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай), Азии (Иран, Палестина, ОАЭ), Африки (Гвинея, Тунис), Европы (Венгрия и Сербия).

Регистрация российской вакцины в Индии ожидается в феврале-марте, о намерении использовать ее заявлял еще ряд государств, включая Казахстан.-0-